الوزير اللبنانى السابق ميشال فرعون: تبلغنا الرسالة من حزب الله

جدة - نرمين السيد - قال وزير السياحة اللبنانى السابق ميشال فرعون عبر حسابه بموقع "تويتر": "تبلغنا الرسالة من حزب الله، لمن يهمه الأمر من كبار أو صغار. تقول الرسالة إنو مهما كانت قضيتكم محقة، عندما بتوصل الأمور لشخصيات من جماعتنا أو ممن وقف معنا، لا حق ولا سلطان ولا قانون، فنحن فوق القانون وسنحميهم مهما عظمت الجريمة أو الفساد ولو وصلنا إلى حد نذكركم بسلاح 7 أيار".





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