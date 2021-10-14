الشرطة النرويجية: منفذ هجوم ”قوس الرماية” دنماركي اعتنق الإسلام

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم الخميس، أن المنفذ المفترض للهجوم بقوس الرماية، الذي أدى إلى سقوط 5 قتلى يوم أمس الأربعاء، في كونغسبرغ، دنماركي يبلغ من العمر 37 عامًا، اعتنق الإسلام، موضحة أنها اتصلت به في الماضي بسبب ”مخاوف من تطرفه“.

وقال مسؤول الشرطة النرويجية أولي بريدروب سافيرود، لصحفيين: ”كانت هناك مخاوف تتعلق بتطرف في السابق“، مضيفًا أن هذه المخاوف، التي أدت إلى متابعة، تعود إلى 2020، وقبل ذلك.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الشرطة النرويجية مقتل 5 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بجراح، في هجوم شنه رجل مسلح بقوس للرماية في بلدة كونغسبرغ، جنوب شرق النرويج.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية، آيفين آس: ”للأسف بوسعي أن أؤكد أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجراح“، مضيفًا أن الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة، لكن حياتهما ليست في خطر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن أحد الجريحين شرطي كان خارج دوام عمله يتبضع داخل متجر، في أحد المواقع العديدة التي استهدف فيها المهاجم ضحاياه.

وأضاف آس: ”الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد ضالع في الهجوم.. نظرًا إلى مجريات ما حدث، من الطبيعي أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي“، مؤكدًا أنه ”لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد ومن المبكر التحدث عن دوافعه“.

ووقع الهجوم قبيل الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش) وسط مدينة كونغسبرغ، جنوب شرق البلاد.