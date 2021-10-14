بـ"فيديو مذهل".. سلاح الجو المصري يستعرض قدراته

نفذت القوات الجوية المصرية، الخميس، عددا من العروض الجوية في سماء ‏البلاد، وذلك بمناسبة احتفالها بعيد الـ89.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك أن العروض الجوية عكست مستوى الكفاءة والتدريب الذي يتمتع به "نسور الجو".

وأكد قائد القوات الجوية الفريق ‏‎‏محمد عباس حلمي أن القوات ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث ‏المستمر وذلك وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء ‏مصر.

وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، والذي يوافق ذكرى ‏يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم ‏الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة).

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة ‏الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمي ‏والنوعي، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على جميع المحاور ‏الاستراتيجية للدولة المصرية.‏

وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية ‏لتطوير وتحديث قدراتها خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوي وإتاحة الفرصة لمقاتلي ‏القوات الجوية لتنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.‏