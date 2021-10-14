تكليف مخابرات الجيش اللبنانى بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن اشتباكات بيروت

جدة - نرمين السيد - باشرت مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن اشتباكات بيروت، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار.





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