وزير السياحة اللبنانى السابق يطالب عون بتقديم استقالته

جدة - نرمين السيد - كما طالب فرعون، رئيس الجمهورية ميشال عون، بتقديم استقالته، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت بمقتل وإصابة العشرات فى إطلاق نار بمنطقة الطيونة فى العاصمة اللبنانية، وذلك خلال تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل ضد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت.

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