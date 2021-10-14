وزير الداخلية اللبنانى: السلم الأهلى ليس للتلاعب

جدة - نرمين السيد - قال بسام مولوى، وزير الداخلية اللبنانى، إن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول التظاهرات لاشتباك مسلح، مؤكدا أن الاشتباكات شهدت إطلاق 4 قذائف B7، وأن إطلاق النار بدأ من قناصين استهدفوا به رؤوس المتظاهرين.





وكشف وزير الداخلية اللبنانى، خلال مؤتمر صحفى، عن آخر تطورات الوضع فى بيروت، مؤكدا سقوط 6 قتلى من طرف واحد فى الاشتباكات التى جرت فى بيروت حتى الآن. وأضاف وزير الداخلية اللبنانى، أنه "لا يجب التلاعب بالسلم الأهلى فى لبنان. وسنطلب من السياسيين اتخاذ الإجراءات السياسية وغير السياسية لضبط الوضع"، منوها بأن حكومة ميقاتى هى للإنقاذ وللعمل وليست هى من يقوم بتخريب الأوضاع فى البلاد". وحذر الوزير من انفلات الوضع قائلا: "ليس فى مصلحة أحد وهذا ينذر بأمور خطيرة".

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