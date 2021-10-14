فرنسا: على القضاء اللبنانى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت بطريقة محايدة

جدة - نرمين السيد - طالبت الحكومة الفرنسية، السلطات اللبنانية بدعم التحقيق الخاص بمرفأ بيروت بالكامل، قائلة إن "القضاء اللبنانى يجب أن يكون قادرا على التحقيق فى انفجار المرفأ بطريقة مستقلة ومحايدة".





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