خلال 24 ساعة.. التحالف العربى ينفذ 36 عملية ضد الحوثيين فى العبدية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، فى بيان صادر عنه، إنه تم تدمير 11 آلية للحوثيين فى العبدية، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية تجاوزت 150 عنصرا إرهابيا.

وتابع، نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين فى العبدية جنوب مأرب، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.