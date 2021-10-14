الجامعة العربية: نحذر من انزلاق الوضع فى لبنان إلى منحنى خطير

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط، إنه يجب وضع المصلحة العليا للبنان فوق أية اعتبارات حزبية أو طائفية ضيقة، محذرا من انزلاق الوضع فى لبنان إلى منحنى خطير.
وأضاف أن الجامعة العربية ستواصل مواكبة التطورات بالغة الدقة الجارية فى لبنان، ولن تدخر جهدا لدعم الشعب اللبنانى فى مواجهة الظروف الدقيقة والصعبة التى يمر بها.
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