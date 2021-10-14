ميقاتى: الجيش اللبنانى حامى الوطن

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى: "الجيش ماض فى إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين فى هذه الأحداث وإحالتهم على القضاء المختص". وتابع بأن حماية لجيش للوطن ليس شعارا نردده فى المناسبات الوطنية، بل هو فعل إيمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم. وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت بمقتل وإصابة العشرات فى إطلاق نار بمنطقة الطيونة فى العاصمة اللبنانية، وذلك خلال تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل ضد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت.

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