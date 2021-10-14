“الان” اسرع طريقة للتسجيل في دعم ريف ومعرفة نتائج المقبولين 1443هـ

في ظل الظروف الاخيره التي تمر بها المملكة العربية السعودية علي صعيد القري , قررت كلا من وزارة المياة السعودية و وزارة البيئة والزراعة بالاتحاد لتوفير كافة المساعدات للقري والريف عن طريق دعمهم بمبلغ مالي بسيط وقد سميت هذه نهضة بحركة دعم الريف , ولكن كانت هذه النهضة تحيطها بعض من الشروط التي يلزم اتباعها للحصول علي الدعم , وصرحت المملكة العربية السعودية بأن عملية التسجيل تكون الكترونية حرصا منها علي سلامة الشعب وعدم الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد , وعلي كل من ينطبق عليهم الشروط التوجه مباشره الى المنصات الالكترونية لبدء عملية التسجيل واستلام الدعم الريفي , ونظرا لان طريقة البحث وتسجيل الدخول اصبحت عويصة وتعثر بها بعض الشباب قررنا نحن فرق ثقفني بتوفير كامل البيانات الخاصة بالتسجيل بالخطوات وكل ما علي الباحث ان يقوم بالمتابعة اول بأول واتباع الخطوات لاستلام الدعم الريفي دون عوائق .

شروط استلام الدعم الريفي

كما ذكرنا في الفقرة السابقة بوجود شروط علي الباحث اتباعها للاستلام الدعم والان سوف نعرض لكم كل الشروط التي تم ذكرها علي الموقع الرسمي للدعم reef.gov.sa وتم ذكرها كالأتي :-

ان يكون الباحث مالك لوثيقة عمل حر

علي الباحث ان يكون من اصل سعودي الجنسية بأستثناء حاملي بطاقات التنقل

عدم تعدي برامج الدعم 3 برامج

ان يكون الدخل السنوي للاسره لا يتعدي 55 الف ريال سعودي

ان يكون الشاب 20 عاما علي الاقل

الا يزيد دخل الفرد عن 6 الاف ريال سعودى

الا يكون المستخدم داخل عمل خاص او حكومي

عدم تجاوز ما تم الزامة من شروط صحية وكذلك شروط فنية

وجود حساب بنكي في حالة نشاط لاستلام الدعم الريفي

خطوات التسجيل في منصة دعم ريف

وتأتي خطوات التسجيل من احد اسهل الخطوات فقد بادرت المملكة العربية بجعل التسجيل الكترونيا كما ذكرنا للحد من انتشار جائحه كورونا , وبما ان التسجيل الكترونيا اذن فهو يكون من الهاتف النقال او التابلت او الابتوب وجميعنا في الجيل الحديث يستطيع التعامل مع الالكترونيا بطريقة سلسلة وبسيطه , علي الباحث فقط اتباع الخطوات الاتية :-

الدخول علي الموقع الرسمي لدعم ريف reef.gov.sa النقر فوق كلمة ” طلب الدعم “ مليء الفراغات وادخال المعلومات المطلوبة النقر فوق كلمة تسجيل

وهنا يكون الباحث اكمل اول اربع خطوات شخصية خاصة بمعلوماتة الشخصية علية اكمال اخر 3 خطوات لاستلام الدعم

ادخال رقم الحساب البنكي الخاص بالعميل اختيار احد برامج الدعم كتابة الرمز الخاص بالتحقق ثم الضغط علي حفظ .

معرفة نتائج المقبولين في الدعم الريفي والاستعلام عنه

وهنا يكون المتسخدم استطاع اتمام عملية تسجيل الدخول بكل ارياحية وكذلك يمكنة ان يبحث عن استعلام نتائج الدعم الريفي ومعرفة اذا ما كان قد قبل ام غير مقبول , نتمنا لكل شبابنا التوفيق والتقدم