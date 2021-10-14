الأردن : إزالة 6 كغم شعر من بطن فتاة

دوت الخليج :- ازال الفريق الطبي في مستشفى البشير اليوم الثلاثاء 6 كغم شعر من داخل بطن فتاة . وقال مصدر طبي : ان فتاة دخلت الى المستشفى بعد معاناتها من امساك شديد وصعوبة في بلع الطعام ، حيث تبين وجود كتلة كبيرة داخل بطنها وعند ازالتها تبين انها من الشعر الذي كانت تاكله حيث تعاني من حالة مرضية نادرة تسمى Trichophagia هوس أكل الشعر .

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