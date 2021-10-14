قوات الاحتلال تقتحم بلدة فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة فلسطينيةاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة يعبد غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الرئيسي.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، قوله، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزًا عسكريًا على مدخل البلدة الشرقي الرئيسي، وداهموا الحي الغربي وشنوا حملة تفتيش بحثا عن كاميرات مراقبة، بذريعة أن الشبان يلقون الحجارة على دورياتهم.

من جانب اخر تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تجريف أراض في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الميداني فارس فقهاء، إن جرافات الاحتلال تواصل عملها في تجريف الأراضي، وطواقم أخرى تعمل على تسييج المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد بدأت منذ 20 يوما تقريبا، بتجريف أراضٍ في القرية.