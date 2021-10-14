تعهدت الولايات المتحدة، الخميس، بتقديم دعم إضافي للجيش اللبناني، يقدر بعشرات الملايين من الدولارات، في أعقاب اضطرابات وإطلاق نار شهدته بيروت.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند التي تزور بيروت، إن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني.
وأضافت نولاند أن "أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية يشمل البنك الدولي ودعما من منظمات إنسانية"، قائلة إن "ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة إنما هو محض فرقعة إعلامية".
وكانت نولاند تتحدث خلال مؤتمر صحفي في بيروت، التي شهدت مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، في اشتباكات أثناء احتجاج دعا له حزب الله وحركة أمل للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وقدمت نولاند تعازي الولايات المتحدة في ضحايا الأحداث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تتعهد بـ67 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.