قبل انطلاقه.. هذه أبرز ملامح مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي، من أبرز المهرجانات على مستوى مصر، ويحرص عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي على الحضور.

من نجوم حفل افتتاح المهرجان اليوم الخميس، محمد رمضان، الذي سيقدم أغنية الدورة الخامسة بمشاركة مطرب عربي، كما ستحرص النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية على الحضور، وليلى علوي، إلهام شاهين، وكوكبة من النجوم المصريين.

جائزة الإبداع

من المقرر تكريم الفنان أحمد السقا، بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمشواره السينمائي الطويل، كما أيضاً من المقرر تكريم عدد من رموز السينما، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، منهم الفلسطيني محمد بكري.

ومن المُقرر أنّ يتقدم الحفل الإعلامية والفنانة ناردين فرج، والتي سبق لها المُشاركة في المهرجان خلال السنوات الماضية، وقد اكتسبت شهرة كبيرة خلال تقديمها برامج المسابقات الغنائية.

الأفلام المشاركة

ويعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

ومن أبرز الأفلام المشاركة في المهرجان فيلم مقصورة رقم 6، للمخرج الفنلندي يوهو كوسمانين و"واقعة" للمخرجة الفرنسية اُودري ديوان و"ثانية واحدة" للمخرج الصيني زانج بيمو، و"عَلي صوتك" للمخرج المغربي نبيل عيوش، و"كوستا برافا" للمخرجة اللبنانية مونيا عقل.

ويعرض المهرجان سبعة أفلام مصرية منها فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري الحاصل على جائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي و"أميرة" للمخرج محمد دياب الحاصل على ثلاث جوائز من مهرجان البندقية و"قمر 14" للمخرج هادي الباجوري.

أحداث مثيرة

وشهد مهرجان الجونة السينمائي أحداث مثيرة، قبل افتتاحه، ومن أبرزها، نشوب حريق بجوار قاعة البلازا المخصصة لاستضافة حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وتسبب في أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية، كما تمت السيطرة عليه في وقت قصير.

وعقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في موعده، كما أكد المهندس سميح ساويرس، أن هذا الحريق لن يؤثر على حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وسيُقام في موعده الموافق مساء اليوم الخميس 14 أكتوبر.

كما حرص مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي على مصالحة الفنانة يسرا، على هامش المؤتمر الصحفي، وذلك بعد حدوث خلاف بينهما الأيام الماضية، مما دفع يسرا للرد عليه وتوجيه له رسالة عتاب بسبب الزج باسمها في آخر تصريحات له، ولكن الأمر انتهى بمصالحة التميمي ليسرا حيث اعتذر لها أمام الجميع واحتضنها ليوضح لها أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم لا أكثر.