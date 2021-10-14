عاصفة تضرب جزيرة يونانية عانت من حرائق وأوامر بعمليات إجلاء

قالت السلطات في جزيرة إيفيا اليونانية، إنه تم ، اليوم الخميس، إخلاء العديد من المناطق التي دمرتها حرائق الغابات في الصيف الماضي، بعد ثاني عاصفة شديدة في أقل من أسبوع.
وتم نقل عشرات الأشخاص من منازلهم في شمال الجزيرة، واضطروا لإقامة مع الأصدقاء أو في غرف فندقية حجزتها لهم السلطات الإقليمية.
وعانى شمال إيفيا، الواقعة على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال شرق أثينا، من حرائق مدمرة خلال الصيف، ما جعل المنطقة أكثر عرضة للسيول المفاجئة.
وضربت العواصف العاصمة اليونانية وأجزاء أخرى من جنوب اليونان، ما تسبب في اضطراب حركة المرور وإغلاق بعض الطرق.
وأصدرت الحكومة تنبيهات باللغتين اليونانية والإنكليزية عبر الهواتف المحمولة في المناطق المتضررة، وحثت المواطنين على "تجنب الحركة غير الضرورية والابتعاد عن المناطق التي تعرضت أو قد تكون معرضة للسيول".
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