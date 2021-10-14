استعلام عن معاملة بوزارة الصحة برقم القيد ؛ دائماً ما تحرص المملكة العربية السُّعُودية على تقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية المميزة والمهمة التي يحتاج إليها العديد من المواطنين السعوديين المقيمين بها ومن أهم هذه الخِدْمَات الإلكترونية هي خدمة الاستعلام عن معاملة بوزارة الصحة برقم القيد وذلك من أجل التيسير على المواطن في عملية الاستفسار عن أي معلومات دون مشقة الذَّهاب إلى المصالح الحكومية توفيرا للوقت والجهد وتماشياً مع قانون التباعد الاجتماعي الذي قامت بوضعه الصحة السُّعُودية للحد من انتشار الوباء العالمي الذي اجتاح العالم، وفيما يلي علي موقع ثقفني من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أعزائي القراء كل ما يتعلق بخطوات الاستعلام عن المعاملات في وزارة الصحة.

استعلام عن معاملة بوزارة الصحة برقم القيد

من أهم وأكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنين السعوديين هي كيفية الاستعلام عن معاملة وزارة الصحة السعودية وقد قامت وزارة الصحة بتقديم خدمة من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة ألا وهي خدمة الاستعلام عن معاملة وزارة الصحة السُّعُودية إلكترونياً وذلك تماشيا مع رؤية المملكة لعام م2030 وذلك للتواصل بين وزارة الصحة والمواطنين السعوديين المستفيدين منها، كما قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من الخطوات المهمة التي يجب أن يقوم المواطن السعودي بإتباعها في عملية البحث عن معاملة وزارة الصحة بالمملكة؛ ومن هذه الخطوات المهمة التي يجب إتباعها ما يلي:

أولاً يجب الدخول بطريقة مباشرة على الرابط التابع للموقع الخاص بوزارة الصحة السعودية.

القيام باختيار أيقونة (الدليل الخاص بالخدمات) والضغط عليها.

يتم اختيار زر (خدمة الاستعلام عن معاملة) والضغط عليها.

إدخال السنة الخاصة بتاريخ المعاملة بالهجري.

تسجيل رَقَم المعاملة الخاص بالمستعلم.

ثم اختيار أيقونة بحث والضغط عليها.

كيفية الاستعلام عن التقرير الطبي بوزارة الصحة

من أهم الخِدْمَات التي تعمل على توفيرها وزارة الصحة داخل المملكة العربية السُّعُودية لمواطنيها هي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن التقارير الطبية دون أن يقوم المواطن بالذهاب إلى الأماكن المخصصة للفحص ويمكن لأي مواطن أن يقوم بالحصول على هذه الخدمة من خلال عدد من الخطوات المهمة التي يجب أن يقوم المواطن بإتباعها؛ وتتمثل هذه الخطوات التي يجب أن يقوم المواطن بإتباعها في الآتي:

القيام بدخول المباشر إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الصحة السُّعُودية.

ثم بعد ذلك اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

بعدها يتم تسجيل الرَّقَم المرجعي الخاص بالمواطن.

ومن ثم تسجيل رَقَم الإقامة الخاص به.

و إدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاص به.

وأخيرا يتم القيام بالضغط على أيقونة استعلام والضغط عليها حتى يتم الاطّلاع على التقرير الطبي المراد معرفته.

وفي نهاية المقال اليوم نكون قد قمنا بعرض طريقة استعلام عن معاملة بوزارة الصحة برقم القيد للمواطنين السعوديين؛ والجدير بالذكر أن المملكة تحرص دائماً علي تقديم الكثير من الخِدْمَات في كافة المجالات للمواطنين السعوديين أو لكل من يقيم داخل المملكة ومن هذه المجالات وأهمها هو المجال الطبي والمجال التعليمي وغيرها؛ بالإضافة إلي إنشاءها العديد من المنصات الإلكترونية التي تساعد المواطنين في إتمام خدماتهم وجميع رغباتهم.