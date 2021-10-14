موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443 وحل مشكلة انت غير مسجل في الاختبار حيث سيتم اجراء اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول إلكترونياً من خلال منصة الاختبارات المركزية التابعة لبوابة مدرستى الإلكترونية والتي أطلقتها وزارة التعليم من اجل تعزيز مستوى الطالب التعليمية وتحسين مستواه في التحصيل الدراسي وقياس مستوى المهارات لدى الطالب وذلك من خلال بدء الاختبارات النهائية 1443 للفصل الدراسي الأول والتي سنتعرف في المقال على ميعاد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول وتحديد أيام بداية اختبار الدول الأول 1443.

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كيف احل مشكلة انتمسجل في الاختبار بمنصة مدرستى

يعانى الكثير من مشاكل منصة مدرستى سواء كان فقدان كلمة المرور في مدرستى أو آخر تلك المشاكل الكبيرة وهى ظهور رسالة للطالب محتواها انت غير مسجل في الاختبار خصوصاً مع اقترب موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وأعلنت وزارة التعليم انه في حالة ظهور تلك المشكلة لابد من التواصل مع حساب وزارة التعليم على تويتر لتقديم حل فورى للطالب لمشكلة رسالة انت غير مسجل في الاختبار او التواصل مع الوزارة على رقم وزارة التعليم الموحد 19996 من السبت إلى الخميس بداية من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

متى موعد الاختبارات النهائية الدور الأول 1443

الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1443 الفصل الدراسي الأول ستتم بنظام ثلاثة اختبارات نهائية أولهم اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المواد الدراسية والتي أعلنت وزارة التعليم في المملكة أنها موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول ستكون بداية من يوم 14 نوفمبر 2021 ميلادياً والذي يتوافق هجرياً يوم 9 ربيع الثاني 1443 وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة وسيكون موعد أجازة نصف العام أو أجازة الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء الاختبارات مباشرة وتستمر لمدة 10 أيام.

رابط دخول الاختبارات النهائية الإلكترونية

تتم عملية دخول الطالب على رابط منصة الاختبارات المركزية على رابط اختبارات الفصل الدراسي الأول على منصة مدرستى باستخدام حساب الطالب في المنصة وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي وبعد ذلك تظهر الاختبارات النهائية ويتم تحدي نوع الاختبار والشروع في حل أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 1443.