دوت الخليج :- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في أحد المطاعم بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتداول عدد من النشطاء والإعلاميين هذا المقطع، للحظة دخول أمير قطر والعاهل الأردني لمطعم في منطقة "مشيرب" في الدوحة.
واستقبل أمير قطر، العاهل الأردني في الدوحة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.
وكان تميم بن حمد قد رحب بالملك عبد الله الثاني عبر تغريدة في "تويتر"، وقال: "سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك، كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين".
المصدر: RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقطع فيديو متداول للملك عبدالله والثاني والشيخ تميم في مطعم بالدوحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.