الكاظمى: الانتخابات التشريعية عززت ثقة المجتمع الدولى بالعراق

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن الانتخابات التشريعية عززت ثقة المجتمع الدولى ومختلف الدول بالعراق، وذلك لأنها أجريت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بعيدًا عن أى تدخل أو ضغط حكومى.





وأضاف الكاظمى - خلال جلسته لمجلس الوزراء، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية اليوم الخميس- أن الانتخابات شكلت صلب العملية الديمقراطية وروحها، وأن الشعب العراقى أثبت بتفاعله مع العرس الانتخابى أنه شعب حريص على مستقبله، ويرفض العودة إلى الوراء إلى زمن الديكتاتورية والرأى الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وتابع: "علينا كشعب وقوى سياسية وحكومة أن نتكاتف ونتعاون، ونترجم الانتخابات ونتائجها بصورة عملية، بعيدا عن الوعود والشعارات، بل بالعمل الجاد؛ لتصحيح الأخطاء بالتعلم من تجاربنا والتخطيط لمستقبل يليق بشعب له بصمته فى تاريخ الإنسانية".

وأكد ضرورة التمسك بمنطق الدولة وسيادتها والتعاون فى تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التى تؤمّن مصالح شعبها، محذرًا من أية محاولة للخروج عن السياقات القانونية فى التعامل مع نتائج الانتخابات، داعيًا جميع الكتل الفائزة للعمل معا، والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار إلى أن التحديات المقبلة كثيرة وعلى رأسها التحدى الاقتصادى، معربا عن تطلعه إلى استكمال هذه الجهود من قبل الحكومة المقبلة، وذلك بالتعاون والتكاتف والعمل الجاد لاجتياز جميع التحديات.