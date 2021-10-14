وأضاف الكاظمى - خلال جلسته لمجلس الوزراء، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية اليوم الخميس- أن الانتخابات شكلت صلب العملية الديمقراطية وروحها، وأن الشعب العراقى أثبت بتفاعله مع العرس الانتخابى أنه شعب حريص على مستقبله، ويرفض العودة إلى الوراء إلى زمن الديكتاتورية والرأى الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وتابع: "علينا كشعب وقوى سياسية وحكومة أن نتكاتف ونتعاون، ونترجم الانتخابات ونتائجها بصورة عملية، بعيدا عن الوعود والشعارات، بل بالعمل الجاد؛ لتصحيح الأخطاء بالتعلم من تجاربنا والتخطيط لمستقبل يليق بشعب له بصمته فى تاريخ الإنسانية".
وأكد ضرورة التمسك بمنطق الدولة وسيادتها والتعاون فى تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التى تؤمّن مصالح شعبها، محذرًا من أية محاولة للخروج عن السياقات القانونية فى التعامل مع نتائج الانتخابات، داعيًا جميع الكتل الفائزة للعمل معا، والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأشار إلى أن التحديات المقبلة كثيرة وعلى رأسها التحدى الاقتصادى، معربا عن تطلعه إلى استكمال هذه الجهود من قبل الحكومة المقبلة، وذلك بالتعاون والتكاتف والعمل الجاد لاجتياز جميع التحديات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى: الانتخابات التشريعية عززت ثقة المجتمع الدولى بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.