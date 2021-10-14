أبو الغيط: استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضى السورية يعقد الأزمة

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء تناول الأزمة السورية من مختلف أبعادها، حيث استمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل قدمه المبعوث الأممى حول تطورات الوضع الميدانى والإنسانى فى البلاد، مع التركيز على المسار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة من خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، التى تضم الحكومة والمعارضة السورية، ويُنتظر أن تُلتئم فى 18 الشهر الجارى بجنيف.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء ضرورة الالتفات إلى خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية للسوريين بسبب استمرار النزاع، مُشدداً على أن الحل السياسى يُمثل المخرج الوحيد من الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح أبو الغيط أن سوريا بلدٌ عربى لابد من الحفاظ على استقلاله وتكامل ترابه الإقليمى، لافتاً إلى أن استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضى السورية يُعقد الأزمة ويُطيل أمدها، ومُشدداً على أن مختلف الأطراف فى حاجة إلى مراجعة مواقفها من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
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