الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعوده مقيم برقم الهوية ورقم الإقامة

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعوده مقيم، ازداد البحث في الفترة الأخيرة حول لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بـصدور تأشيرة خروج وعودة مقيم بالمملكة السعودية، حيث يهتم الجميع بمعرفة خطوات الاستعلام عنها بشكل تفصيلي، وذلك من خلال وزارة الداخلية بالمملكة السعودية ويمكن الاستعلام عنها بشكل إلكتروني وهذا ما سوف أوضح لكم من خلال السطور القادمة.

الاستعلام تأشيرة خروج وعودة مقيم:

يمكن الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة وهي تساعدك على الخروج والعودة إلى المملكة السعودية ، وبالتالي يتم تجديد صلاحية التأشيرة بعد دفع الرسوم التي تم تحديدها بالنسبة للمقيمين لمغادرة المملكة والعودة إليها وذلك مرة واحدة فقط، لهذا سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من خلال بوابة مقيم.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية:

يمكنك من خلال السطور القادمة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة عن صدور تأشيرة خروج وعوده من خلال منصة مقيم عبر الانترنت، وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية ثم تحديد الخدمات الإلكترونية واختيار الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة. بعد ذلك تضيف رقم التعريف وسوف تظهر أمامك صفحة البيانات المطلوبة تبدأ بكتابه رقم تعريف الكثير ثم كتابة رقم تصريح الإقامة والبيانات الأخرى ثم الضغط على كلمة عرض.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة:

تحتاج تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية وسوف أوضح لكم الخطوات المطلوبة وهي كالآتي:

يتم الولوج إلى منصة أبشر ثم الضغط على تسجيل دخول وإضافة اسم المستخدم ثم رقم التعريف وتبدأ بـكتابة كلمة المرور.

بعد ذلك تقوم بالضغط على رمز التسجيل واختيار خدمة طلب إلكترونية بعد ذلك تقوم بالضغط على جوازات السفر وتضغط على خدمة طلب التأشيرة.

بعد إزالة تقوم بإضافة البيانات الشخصية وسوف تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بك للخروج والعودة تقوم بطبع التأشيرة بعد أن تظهر لك.

ينبغي الولوج إلى منصة أبشر والضغط على الأفراد بعد ذلك تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية وتقوم باختيار خدمة تجديد التأشيرة. بعد ذلك تقوم بالضغط على تنجيد الزيارات الشخصية والدخول إلى خدمه تمديد تأشيرة العودة للمملكة وتسجل طلب التمريض على الموقع وتتبع باقي التعليمات حتى الانتهاء من هذه العملية.

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة: