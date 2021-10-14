موعد مباراة الأهلي والاتفاق القادمة 16 أكتوبر والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والاتفاق القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، حيث يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، أحداث مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق، لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يسعى نادي الأهلي للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وتعديل وضعه المتأخر بجدول الدوري والذي لا يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي العريق، صاحب البطولات والإنجازات في عالم كرة القدم، ويحتل الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط فقط، جمعهم من 7 مواجهات لم يحقق أي فوز حتى الجولة السابعة، وتعادل في 5 مباريات وخسر اثنين، لذلك يسعى بكل قوة نحو تحقيق الفوز الأول له وإضافة ثلاث نقاط مهمين في صراع الدوري السعودي للمحترفين.

من ناحية أخرى يسعى الاتفاق نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، والحصول على الثلاث نقاط والابتعاد عن المراكز المتأخرة بالدوري، حيث يحتل الباطن المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط جمعهم من 7 مواجهات، حقق الفوز والثلاث نقاط في مباراة واحدة، وتعادل في أربع مباريات وخسر مبارتين، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية لتقارب المراكز والترتيب ولرغبة كل فريق في الابتعاد عن المراكز المتأخرة بجدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وستنطلق قبل هذه المباراة عدد من المباريات الهامة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، من أهم هذه المباريات مباراة الشباب والباطن.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق القادمة

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”. مباراة الأهلي ضد الباطن القادمة. لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. وذلك عند تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت مكة المكرمة. وفي تمام الساعة السابعة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة. وعند الساعة 17:10 حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

كما نعلم جميعاً فإن قنوات ssc الرياضية هي المالكة لحقوق نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد الاتفاق على قناة ssc1 SD، HD ويعلق على المباراة المعلق المتميز “مشاري القرني”.

المباراة الأهلي – الاتفاق البطولة الدوري السعودي للمحترفين الجولة الثامنة الموعد والتوقيت السبت 16 أكتوبر – الثامنة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة الملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” القنوات الناقلة ssc1 SD، HD

بطاقة مباراة الأهلي ضد الاتفاق