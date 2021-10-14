سقوط طائرة تدريب بالبحر في لبنان.. وميقاتي يطلب الاستنفار

دوت الخليج:- سقطت طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر، قبالة ساحل منطقة حالات شمالي بيروت، صباح الأربعاء، حسبما "سكاي نيوز عربية".
وتشير المعلومات الأولية إلى أن شخصين كانا على متن الطائرة، فيما تمشط الفرق المختصة منطقة سقوطها للبحث عن الحطام، إضافة إلى ناجين أو ضحايا.
وأجرى رئيس الوزرء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش، وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة وراكبيها، كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.
وتابع وزير الداخلية بسام المولوي الحادث، وأعطى توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، كما أوعز إلى قوات الأمن المشاركة في العملية.
والطائرة التي سقطت في البحر من نوع "سيسنا"، وكانت تنفذ رحلة تدريبية فوق منطقتي جبيل وجونيه شمالي بيروت.
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