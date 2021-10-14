جعجع يدعو لإجراء تحقيقات كاملة لتحديد المسئوليات عن أعمال العنف ببيروت

واستنكر جعجع -فى بيان اليوم الخميس- الأحداث التى شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة بمناسبة التظاهرات التى دعا إليها حزب الله، معتبرا أن السبب الرئيسى لهذه الأحداث هو السلاح المتفلت والمنتشر والذى يهدد المواطنين فى كل زمان ومكان.
واعتبر أن السلم الأهلى هو الثروة الوحيدة المتبقية فى لبنان بما يحتم على الجميع المحافظة عليه، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب التعاون للوصول إليه.
ووقعت أعمال العنف صباح اليوم جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسى) للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.
وكان عدد من السياسيين قد حذروا أمس من استخدام الشارع كوسيلة ضغط للتأثير فى سير التحقيقات بانفجار ميناء بيروت، معتبرين أن الضغط عبر الشارع لن يفضى إلا للعنف.
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