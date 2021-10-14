الجيش اللبنانى: القبض على 9 أشخاص من المتورطين فى أعمال العنف ببيروت

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، القبض على 9 أشخاص من المتورطين فى تبادل إطلاق النار، اليوم الخميس، بمنطقة الطيونة بالعاصمة لبنان، وذلك خلال المداهمات التى أجراها لضبط مطلقى النيران على المحتجين أثناء توجههم نحو قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسى) ببيروت.





وأكدت قيادة الجيش اللبنانى - فى بيان لها مساء اليوم - أنه بتاريخ اليوم وأثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، وقعت أعمال عنف وتبادل لإطلاق النار فى منطقة الطيونة - بدارو بالعاصمة بيروت، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وأضافت القيادة أنه على الفور، عزز الجيش انتشاره فى المنطقة، وسير دوريات، كما داهم عددًا من الأماكن بحثًا عن مطلقى النار، وألقى القبض على تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سورى، مؤكدًا أنه تم مباشرة التحقيقات مع المقبوض عليهم بإشراف القضاء المختص.

وأوضح البيان أن قيادة الجيش أجرت اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة.

وجددت القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أى مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار فى المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

ووقعت أعمال العنف صباح اليوم جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسى) للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.