مجلس الوزراء اللبنانى: إغلاق عام فى لبنان غدًا حدادًا على ضحايا أحداث بيروت

جدة - نرمين السيد - وأكد مجلس الوزراء اللبنانى غلق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.
ووقعت أعمال عنف صباح اليوم بمنطقة الطيونة جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسى) للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية فى إحصائية رسمية غير نهائية سقوط 6 قتلى و32 مصابا بينهم 2 فى حالة خطيرة.
وتنتشر وحدات الجيش اللبنانى بشكل مكثف فى مختلف أحياء المنطقة التى شهدت الاشتباكات، فيما قامت قوات الدفاع المدنى بإطفاء عدد من الحرائق المشتعلة نتيجة الإطلاق الكثيف للرصاص بالشوارع وعدد من الوحدات السكنية وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان والمواطنين.
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