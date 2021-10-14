أسهل طريقة لشحن لعبة جواهر فري فاير free fire من الموقع الرسمى

طريقة شحن جواهر فري فاير، لاعبي فري فاير انتم مع موعد لمعرفة أفضل الطرق التي تسهل عليكم شحن الجواهر حتي تتمكنوا من شراء الكثير من الأسلحة التي تساعدكم في التغلب على أعدائكم حتي تتأهلوا إلى مستوي اخر من اللعبة وانتم بكل قوة، كما يمكنكم شراء الملابس وتغير الشخصيات كيفما تريدوا، حيث أن الجواهر هو المال الخاص باللعبة الذي يجعلك تشتري ما تريد، والكثير من اللاعبين يفضلون استخدام طرق مجانية آمنة للقيام بشحن الجواهر، دون أن يستخدموا بيناتهم الشخصية وهذا ما سوف نوفره لكم بالخطوات.

طريقة شحن جواهر فري فاير

يمكنكم شحن جواهر اللعبة بواسطه استخدم رقم الاي دي وهذه الطريقة هي افضل طريقة واكثرهم أمان، وليس عليك إلا أن تقوم بالخطوات التالية كما هي.

أولا قم بالدخول على موقع Chop2game.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

إختيار شحن جواهر فري فاير.

حدد مستواك داخل اللعبة سوء أقل من المستوي عشرين أو اكثر، من أجل تحديد كمية الجواهر التي تحتاج إليها.

قم بإدخال رقم الاي دي الخاص بك.

سجل البيانات المطلوبة منك مثل الطريقة المناسبة للدفع، وعدد الجواهر.

أضغط على عدد الجواهر التي تحتاج إليها، ثم اضغط على موافق.

بعد إتمام عملية الشحن، اذهب إلى اللعبة حتي تتأكد من الحصول على الجواهر.

طرق مجانية لشحن جواهر فري فاير

يوجد عدة طرق مجانية بالكامل تجعلك تحصل على الجواهر وهي كما يلي.

يستطيع مستخدم لعبة فري فاير أن يحصل على الجواهر المجانية كهدية من صديق له، حيث أن بعض الأصدقاء يمتلكون الكثير من الجواهر ويقوموا بمشاركة عدد منهم مع الأصدقاء حتي يتغلبوا معا على أعدائهم داخل اللعبة.

أيضا الحصول على الجواهر من خلال متابعة أحد صفحات اليوتيوب التي توفر الجواهر للمتابعين مجانا حيث تقدمها كهدية تشجيع لهم على المتابعة.

أما عن المواقع التي تشحن مجاناً فلا يوجد هذا الأمر، وتكون عرضها فى نهاية الأمر هو سرقة الحساب.

أو يمكن استخدام تطبيق oonoo ومن خلاله تستطيع جمع الكثير من النقاط، ومن ثم تحويلها إلى رصيد على بطاقة جوجل بلاي، وثم الذهاب إلى المواقع الرسمية الخاصة بالشحن واستخدام الرصيد فى شحن الجواهر