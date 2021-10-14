الصحة: لم يعرف للآن سبب الإصابات المشتبه بتسممها

دوت الخليج :- قال مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة علي الزيتاوي،الخميس، إن مصدر إصابة المرضى الذين راجعوا المستشفى والمشتبه بتسممهم حتى الآن غير معروف،متوقعا أن تظهر النتائج خلال الساعات القريبة.
وأضاف الزيتاوي في تصريحات صحفية أنه تم أخذ 10 عينات من أصل 58 حالة اشتباه بالتسمم راجعت مستشفى جرش الحكومي، وتبين إصابة 6 أشخاص بجرثومة "شيغيلا".
وبين الزيتاوي أن جميع الحالات المتبقية والتي تتلقى العلاج داخل مستشفى جرش الحكومي 3 حالات، وفي مستشفى هيا العسكري 4 حالات جميعها تماثلت للشفاء، ومن المتوقع أن تغادر جميع الحالات المستشفيات اليوم.
مدير مستشفى جرش العتوم، قال الأربعاء، لـ"المملكة" إن 58 حالة راجعت المستشفى غادر معظمها، وجميعهم لديهم اشتباه بالتسمم، ويعانون من الأعراض نفسها (قيء، إسهال، ارتفاع بدرجات الحرارة).
المملكة .
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