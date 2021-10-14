أخبار اليمن : الحديدة.. 192 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 192 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 192 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و11 خرقاً بقصف مدفعي و143 خرقاً بالأعيرة النارية.

وأشار إلى الخروقات شملت تحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء اللحية والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا وغارة لطيران تجسسي على اللحية.