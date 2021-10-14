الجيش النيجيري: مقتل زعيم داعش
أعلنت نيجيريا، اليوم الخميس ، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول بارز في الجيش النيجيري، قوله إن زعيم "داعش" أبو مصعب البرناوي، تم قتله اليوم الخميس.
وأشار رئيس أركان الجيش النيجيري، الجنرال لاكي إيرابور، إلى أنه على وجه اليقين تم التأكد من مقتل البرناوي، رافضا ذكر تفاصيل أو ملابسات وفاة زعيم تنظيم "داعش".
وتكون تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا عام 2016، عقب انشقاقه عن جماعة "بوكو حرام" ، واكتسب زخما كبيرا، خاصة بعد هيمنته على مناطق عديدة في شمال شرقي نيجيريا.
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