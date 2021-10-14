الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة

جدة - نرمين السيد - فازت دولة الإمارات، اليوم الخميس، بعضوية مجلس حقوق الإنسان فى الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتًا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادى، وذلك خلال الانتخابات التى جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السرى المباشر.





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