مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات فى حريق بجنوب تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولو إدارة الإطفاء فى مدينة كاوشيونج إن النيران اشتعلت فى المبنى المكون من 13 طابقا فى حوالى الساعة الثالثة صباحا، وتم نقل 55 شخصا إلى المستشفى، من بينهم 14 شخصا لم تظهر عليهم أى علامات تدل على الحياة.

وقال رئيس إدارة الإطفاء وهو يخاطب الصحفيين فى موقع الحريق، إن 11 شخصا على الأقل تم العثور عليهم فى مكان الحادث جرى إرسالهم مباشرة إلى المشرحة.

وبحسب إدارة الإطفاء فإن الحريق "شديد للغاية" ودمر العديد من طوابق المبنى، فيما لم يتأكد رجال الإطفاء من مصدر الحريق، لكن النيران اشتعلت بشدة حيث تراكم الكثير من المخلفات.