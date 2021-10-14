الأمم المتحدة تدعو كافة الأطراف فى لبنان للتوقف عن العنف

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش دعا كل المعنيين فى لبنان لوقف أعمال العنف على الفور والكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية.

وقال دوجاريك: "جوتيريش أكد مجددا ضرورة إجراء تحقيق مستفيض ومستقل وشفاف فى الانفجار الذى وقع عام 2020 فى مرفأ بيروت".

هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حى الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع قتلى وجرحى وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت جميعة الصليب الأحمر فى لبنان، أن حصيلة ضحايا اشتباكات مسلحة فى حى الطيونة بلغت 6 قتلى.

وذكرت جميعة الصليب الأحمر اللبنانى عبر حسابها بموقع "تويتر" أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة ارتفعت إلى 6 قتلى وأكثر من 30 مصابا حتى الساعة.