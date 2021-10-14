بعد التعديل .. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

مع تزايد أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية كانت هناك بعض المخاوف من قِبل المواطنين بشأن زيادة أسعار السلع الأخرى بما في ذلك الدواجن والمنتجات الغذائية، حيث تزايدت أسعار البنزين بمعدل 25 قرش على اللتر الواحد من البنزين، بالإضافة إلى تزايد أسعار بعض أنواع الخضروات شملت الطماطم والبطاطس يرجع ذلك إلى فروق بين الانتاجيات الزراعية والأخرى، ولأنه أمر يشغل بال الكثير من الأشخاص في خلال هذا المقال سوف نتحدث عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

خلال الفترة الماضية زادت أسعار بعض السلع المباعة في مصر من فئات مختلفة شملت الفواكه والخضروات مع أسعار البنزين والأعلاف الحيوانية وأيضاً أسعار الدواجن واللحوم، وجاءت أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة اليوم بعد التعديل على أسعار بعض السلع كما يلي:

سعر كيلو من الفراخ البيضاء يتراوح فيما بين 31 إلى 32 جنيها .

الكيلو من الفراخ البلدي يتراوح سعره فيما بين 35 إلى 36 جنيها.

سعر الكيلو من الأوراك يتراوح فيما بين 20 جنيهاً.

الكيلو من الفراخ الحمراء يتراوح سعره فيما بين 24 و25 جنيها ً.

سعر الكيلو من الفراخ الأمهات بلغ نحو 27 جنيهاً.

بلغ أسعار البيض الأبيض مع بداية العام الدراسي حوالي 55 جنيها .

كما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 57 جنيها اليوم.

تشير بعض الإحصائيات إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل لنحو 3 مليون دجاجة يومياً بالإضافة إلى إنتاج نحو 13 مليار بيضة سنوياً.

سعر كيلو البانيه يتراوح فيما بين 75 إلى 80 جنيهاً.

معدل إنتاج الدواجن في مصر

أظهرت مجموعة من التقارير المحلية وبعض الاحصائيات التابعة للغرف التجارية أن صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل في وظائف مختلفة متعلقة بهذه الصناعة، كما يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء نحو 150 ألف طن شهرياً أو ما يصل نصيب الفرد لنحو 21 كيلو سنوياً، ويعود الارتفاع في أسعار الدواجن في مصر إلى زيادة في أسعار الأعلاف أو بسبب تزايد الطلب للحصول على تلك السلعة وجاء تزايد السعر كتابه للزيادة الحادثة في عدد مختلف من السلع الأخرى خلال الفترة الماضية.