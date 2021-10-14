حرمان الطلاب من تجاوز غيابهم 25% بدون عذر من مسارات الاختبارات

حرمان من تجاوز غيابهم 25% من مسارات الاختبارات، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه يجب على جميع طلاب المسارات في مرحلة التعليم الثانوي بالسعودية الحضور والالتزام بالحضور الدراسي في المدرسة، وأن الطلاب الذين ستتجاوز نسب غيابهم عن النسبة المحددة من قبل الوزارة وهي حوالي 25% سيتم الحرمان من دخول الاختبارات للدور الأول، وإليكم المزيد من التفاصيل حول هذا القرار لطلاب وطالبات المسار.

حضور طلاب المسارات في المدارس

ألزمت الوزارة طلاب المسارات بالحضور الإجباري في المدارس والالتزام بحضور الحصص التعليمية، ومن يتخطى نسبة الغياب المحددة وبدون عذر مقبول من المدرسة أو الوزارة يقوم بذلك بحرمان نفسه من الدخول إلى اختبارات الدور الأول لكي يقوم بالاختبارات في الثاني على أن تكون الدرجة من 100 ويكون الطالب في تلك الحالة منتسبًا لا منتظمًا.

نسبة الغياب التي تحرم دخول الاختبارات

وقد حددت الوزارة هذه النسبة لكي تكون نسبة 25% من نسبة عدد الحصص الدراسية للطلاب المتغيبين بدون عذر، ونسبة 50% من عدد الحصص الدراسية للطلاب المتغيبين سواء كان بعذر أو بدون عذر، والنسبة بالحصص لنسبة 25% من الحصص الدراسية هي إحدى عشر حصة دراسية لمقررات الحصص الدراسية الأسبوعية الأربع، وأربعة عشر حصة دراسية لمقررات الحصص الدراسية الأسبوعية الخمس، وبالنسبة لمقررات الحصص الأسبوعية الثلاث فإن عدد الحصص هو تسع حصص.

أما عن نسبة 25% من الحصص الدراسية هي اثنتا وعشرون حصة دراسية لمقررات الأربع حصص، ونسبة ثمانية وعشرون حصة دراسية لمقررات خمس حصص، ونسبة ثمانية عشر حصة دراسية لمقررات ثلاث حصص دراسية.

توزيع الدرجات للطلاب المتغيبين

أما عن عدد الدرجات الذي سيتم توفيرها للطلاب المتغيبين بدون عذر بعد دخولهم الاختبارات فهي مئة درجة لكل مقرر دراسي، ويكون مقسم أربعون درجة للاختبار وستون درجة أعمال فصلية، ويتم استثناء المقررات التي تحتاج إلى توزيع خاص بها أو مقررات التقويم المستمر لأنها لا تحتاج إلى اختبارات نهائية لأن التقويم بها مستمر طوال الفصل الدراسي.