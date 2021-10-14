تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك قناة "الإخبارية" السعودية فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل. وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد عرضت فى وقت سابق اليوم لقطات توثق عملية استهداف وتدمير أحد الزورقين المفخخين التابعين للمليشيا الحوثية مساء أمس الأربعاء بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية، موضحة أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائى وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

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