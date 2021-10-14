إصابة رئيس لاتفيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء فى بيان مكتب رئيس لاتفيا "جاءت نتيجة الاختبار السريع لليفيتس إيجابية بعد عودته من زيارة عمل للسويد، ومن المقرر أن يخضع لاختبار بى سى ار".
وعلى ذلك، تم تأجيل اللقاء المقرر عقده اليوم مع رئيس استونيا الجديد الار كاريس، الذى يتواجد فى ريجا حاليا.
ومن المقرر أن يلتقى كاريس بدلا من ذلك برئيسة البرلمان فى لاتفيا، إنارا مورنيزى.
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