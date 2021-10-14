تمويل الزواج بنك التسليف وما هي الشروط والمتطلبات بالتفاصيل

تمويل الزواج بنك التسليف هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك للعملاء. والذي يمكن العملاء من الحصول علي تمويل شخصي بغرض الزواج. وعد بنك التسليف هو احد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي تم تغيير اسمه ليصبح ” بنك التنمية الاجتماعية والموارد البشرية ” خلال الأوامر الملكية السابقة. ويهتم بنك التسليف بالطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل بتقديم الدعم المالي الذي يمكنهم من تجاوز الأزمات المالية التي يتعرضون لها خلال المشكلات الحياتية اليومية.وقد تم تناول أمثلة لذلك خلال مقالات سابقة للمنتجات التمويلية مثل منتج تمويل بك التسليف والذي يصل إلي (5) آلاف ريال سعودي. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل تمويل الزواج بنك التسليف وما هي الشروط والمتطلبات العامة.

تمويل الزواج بنك التسليف

أعلن بنك التسليف في وقت سابق عن إمكانية الحصول علي تمويل للزواج بعد التأكد من تحقق الشروط التالية:

التمويل متاح للمقبل علي الزواج للمرة الأولي.

يتم استثناء الزوج الذي توفي زوجته الوحيدة أو التي تم تطليقها دون الدخول بها.

التمويل متاح للزوج المقبل علي زواج مواطنة سعودية أو التي تحمل احدي جنسيات دول مجلس لتعاون الخليجي (الكويت – قطر – سلطنة عمان – الإمارات – السعودية – البحرين) وفي حالة كون الزوجة أجنبية عن هذه الدول فيجب موافقة الجهات المختصة أولاً.

وجود عقد نكاح موثق.

متاح للأعمار حتي سن 70 عاماً علي أن يكون الكفيل لا يزيد عن 55 عاماً.

مدة عقد النكاح يتم احتسابه بالتاريخ الهجري فقط.

يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

للفئة العمرية من (60 – 65) عاماً لا يتجاوز التمويل عن (30,000) ألف ريال.

الفئة العمرة أكثر من (65- 70) عاماً لا يتجاوز التمويل عن (12.500) ألف ريال سعودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

كما أنه تم الإعلان عن إمكانية القيام بالتقديم للحصول علي طلب قرض الزواج من بنك التسليف إلكترونياً خلال اليوم بالكامل (24 ساعة) وعلي مدار (7) أيام في الأسبوع (24/7).