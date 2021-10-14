بالصور.. سماء دبي تتزين بطائرة "إكسبو 2020" العملاقة

تزينت سماء دبي بطائرة عملاقة حملت شعار الحدث الأبرز عالميا اليوم، "إكسبو 2020"، ورسمت منظرا خلابا جوار برج خليفة.
وحلقت طائرة طيران الإمارات العملاقة "أيه 380" بشعار الحدث الأبرز عالميا (إكسبو 2020 دبي) بجوار برج خليفة، الأعلى في العالم.
وتزينت الطائرة بالألوان المبهجة، مع عبارة "إكسبو 2020" بالخط العريض على جانبها.
وكانت شونا ماكغي، نائب رئيس الاتصال في "إكسبو 2020 دبي"، قد كشفت أن المعرض شهد 412 ألف زيارة من حاملي التذاكر في الأيام العشرة الأولى من انطلاقه.
وأشارت ماكغي إلى أن الزوار ينتمون إلى 175 جنسية مختلفة، وبنسبة واحد من بين كل 3 زوار، سائح أجنبي من غير المقيمين في الدولة.
وبينت أن تذاكر الأيام المتعددة والموسمية تلقى رواجا كبيرا، حيث إن واحدا من كل خمسة زوار خلال الأيام العشرة الأولى قام بأكثر من زيارة، لأن زيارة واحدة لا تكفي لاستكشاف كل ما يقدمه ويضمه موقع الحدث العالمي.
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