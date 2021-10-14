تونس.. قيس سعيد يعفي أعضاء ديوان مكتب الغنوشي من مهامهم

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، قرارا جديدا، اعتبره خبراء ضربة أخرى للإخوان في الدولة المغاربية.

ومساء اليوم الخميس، نشرت الجريدة الرسمية التونسية (الرائد) قرار رئيس الجمهورية بإعفاء كل أعضاء ديوان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي من مهامهم.

وشمل الإعفاء 5 مستشارين أولين لرئيس البرلمان، هم "أحمد المشرقي" و"وسيم الخذراوي" و"أسماء الجمازي" و"محمد الغرياني" و"جمال الطاهر".

وقال مراقبون إن قرار سعيد يأتي في وقت تشهد فيه حركة النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس، انشقاقات غير مسبوقة متمثلة في استقالات جماعية لقياداتها وأعضائها، مما ينذر بنهاية وشيكة للتنظيم في تونس.

كما تشهد حركة النهضة رفضا واسعا من الشارع التونسي، نتيجة إخفاقات وفشل اقتصادي غير مسبوق ومحسوبية وفساد وسنوات عجاف بالحكم.

وكان سعيد كلف نجلاء بودن برئاسة الحكومة نهاية سبتمبر الماضي، عقب شهر من إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.