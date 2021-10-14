نيجيريا تعلن مقتل زعيم داعش فى غرب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بارز فى الجيش النيجيرى، قوله إن زعيم "داعش" (الإرهبى والمحظور فى روسيا)، أبو مصعب البرناوى، تم قتله اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشار رئيس أركان الجيش النيجيرى، الجنرال لاكى إيرابور، إلى أنه على وجه اليقين تم التأكد من مقتل البرناوى، رافضا ذكر تفاصيل أو ملابسات وفاة زعيم تنظيم "داعش".

وتكون تنظيم داعش فى غرب إفريقيا عام 2016، عقب انشقاقه عن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، واكتسب زخما كبيرا، خاصة بعد هيمنته على مناطق عديدة فى شمال شرقى نيجيريا.

ويكثف الجيش النيجيرى منذ فترة عملياته ضد "داعش" فى تلك المنطقة، على إثر قيام التنظيم بعمليات عديدة تستهدف قوات الجيش، وتنفيذه عمليات اختطاف وطلب فدية، زرعت الرعب فى قرى ولايات شمالى نيجيريا.