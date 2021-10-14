قيس سعيد يبلغ سفير واشنطن استياء تونس من تدخل الكونجرس بشؤون بلاده

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الرئاسة التونسية، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أبلغ الرئيس التونسى السفير الأمريكى استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع فى تونس فى جدول أعمال الكونجرس الأمريكى.

وأشار قيس سعيد إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل فى تونس ويجدون من يصغى إليهم فى الخارج.

وأوضحت الرئاسة التونسية "كان هذا اللقاء فرصة، أيضا، لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التى يُشيعها أعداء الديمقراطية".