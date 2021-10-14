شروط الإعانة المالية لذوي الإعاقة وطريقة تقديم طلب الحصول عليها

حددت وزارة الموارد البشرية شروط الإعانة المالية لذوي الإعاقة التي من خلالها يستحق المواطن صرف الإعانة الشهرية، كما أعلنت عن طريقة تقديم طلب الحصول على الإعانة المالية لهذه الفئات من المواطنين، حيث تقدم الوزارة خدمة التقديم الإلكتروني، وذلك للأفراد المسجلين لدى الوزارة حتى يتم تقييم الطلب والتأكد من استحقاقهم للإعانة الشهرية، وذلك بناءًا على عدم معايير، حيث يتم دراسة الطلب والتأكد من تطابق الشروط والضوابط.

شروط الإعانة المالية لذوي الإعاقة

كشفت وزارة الموارد البشرية عن شروط الإعانة المالية لذوي الإعاقة كما وردت في اللائحة التنفيذية لبرنامج تأهيل المعوقين، كما أعلنت عن الحالات التي تمنع فيها صرف الإعانة، وفيما يلي أهم الشروط:

أن يقوم المستفيد بالتسجيل في وزارة الموارد البشرية لكي يتم تقييم الإعاقة.

ألا يزيد العمر عند حدوث الإعاقة عن 45 عام لذلك.

ألا يستفيد من خدمات دور الإيواء في مراكز وزارة الموارد البشرية.

أن يكون مقيم بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا تتجاوز مدة الإقامة في المرافق الصحية الأهلية أو الحكومية على نفقة الدولة عن ستة أشهر.

أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية.

تقديم طلب الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة

أتاحت وزارة الموارد البشرية خدمة تقديم طلب الحصول على الإعانة المالية للمواطنين من ذوي الإعاقة، وذلك للمواطنين المسجلين على موقع الوزارة، وتم تقييم الحالة بالاستحقاق، حيث يحصل المتقدم على الموافقة بشكل فوري، ويتم صرف الإعانة في خلال 60 يوم من تاريخ التقديم بحد أقصى، وفيما يلي طريقة التقديم:

الولوج إلى رابط تقديم طلب الإعانة المالية عبر موقع وزارة الموارد البشرية. العمل على تسجيل كلمة المرور ورقم الهوية. النقر على خيار الإعانة المالية لذوي الإعاقة في تبويب الخدمات الإلكترونية. الحرص على تسجيل بيانات المستفيد والحساب البنكي والدخل بدقة. التعهد والإقرار بصحة البيانات لذلك. النقر على خيار تقديم الطلب.

حالات وقف صرف الإعانة المالية

أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه إذا لم يلتزم المستفيد ببعض الأمور يتم إيقاف صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة، وكان من بينها عدم الاهتمام بتحديث البيانات ومضى ثلاثة أشهر على التاريخ المحدد للتحديث، كذلك في حالة زيادة الدخل الشهري عن الحد المانع، بالإضافة إلى طلب المستفيد بإيقاف صرف الإعانة والإقرار بذلك، وفاة المستفيد، واكتشاف الوزارة أن الإعاقة غير مصنفة في الإعاقات التي تصرف بشأنها الإعانة المالية، وغيرها من العوامل التي تخالف شروط صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة.