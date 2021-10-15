أفضل فنادق الامارات مدينة العين ، العين عاصمة دولة الإمارات ومن أهم المدن التي يهتم السياح بزيارتها، عند القدوم إلي الإمارات، لأنها تضم العديد من الأماكن السياحية والمناظر الخلابة، ذات القصور الضخمة والقلاع الأثرية، وأماكن التسوق العالمية، والجبال الشاهقة ذات المناظر الخلابة والجاذبة لمحبي ممارسة رياضة التسلق، كل ذلك وأكثر في مدينة العين، وفي إطار مساعدة الراغبين في زيارة مدينة العين، وحتي تكون الرحلة مكتملة إليكم أفضل فنادق مدينة العين للشعور بالراحة والإستجمام.

أفضل فنادق الامارات مدينة العين

إذا كنت ترغب في حجز غرفة في فندق 7 نجوم في وسط مدينة العين يوفر لك جميع وسائل الرائحة والترفية، نرشح لك فندق هيلي ريحان باي روتانا.

فندق هيلي ريحان باي روتانا

فندق رائع يقع في وسط المدينة، يتضمن مسبح، ولمحبي ممارسة الرياضة يوجد مركز على أعلي مستوي للياقة البدنية، متاح أيضا ملعب كبير مخصص للعلب كرة التنس، جميع الغرف ذات تصميمات عصرية، بها شاشة ضخمة، وحمامات فاخرة خاصة، ومستلزمات الدش من شامبو وشاور جل ومجفف للشعر جميعها مجانية.

يضم الفندق مركز تجاري كبير مكون من 3 طوابق للتسوق وشراء الهدايا، يوجد مطاعم لتناول المأكولات العربية والغربية والمشروبات بجميع أنواعها، بجانب خدمة تناول الطعام في الغرفة علي مدار اليوم، متاح خدمة تغير العملة.

فندق ومول ايلا بوادي

هذا الفندق من فئة ال 4 نجوم، ذو تصميم رفيع وذوق عالي، يتكون من 90 غرفة، تصميمات حديثة، تمزج بين الثقافة العربية والغربية، كل غرفة تحتوي علي شاشة مسطحة، ديكور الغرفة والألوان تم تصميمها بطريقة مريحة للأعصاب، للمساعدة على الأسترخاء، يتوافر في الغرفة غلاية كهربائي، يوجد بالفندق نادي صحي، ساونا وغرفة بخار، ومول يضم 400 محل تجاري.