تمويل إعادة ترميم المنزل من بنك التسليف السعودي والشروط والخطوات بالتفاصيل

تمويل إعادة ترميم المنزل هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التسليف السعودي. حيث يمكن هذا المنتج التمويلي العملاء من الحصول علي تمويل بغرض ترميم المنزل الذي يعيشن فيه. حيث يعد بنك التسليف السعودي هو أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يهتم بالفئات التي تمتلك دخل متوسط أو تمر بأزمات أو ضائقة مالية نتيجة لأي ظرف. وقد قام بتقديم العديد من المنتجات التمويلية المختلفة مثل منتج تمويل كنف للأرامل والمطلقات, وكذلك منتج تمويل الزواج من بنك التسليف.وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل تمويل إعادة ترميم المنزل وما هي الشروط والمتطلبات بالتفاصيل خلال هذا المقال.

تمويل إعادة ترميم المنزل من بنك التسليف

أعلن بنك التسليف في وقت سابق عن إمكانية الحصول علي تمويل بغرض ترميم المنازل ولكن وضع بعض الشروط والمحددات بغرض ضمان وصول المنتج لمستحقيه وكانت الشروط كالتالي:

أن يكون عمر العقار لا يقل عن (5) أعوام.

ألا يزيد دخل الراغب ي الحصول علي التمويل عن (12.500) ألف ريال سعودي.

ألا تقل ملكية العقار طبا للعقود المبرمة عن عام كامل.

في حالة انتقال العقار من أحد أقارب الدرجة الأولي فيجب ألا تقل عن (2) عام.

ألا تزيد المساحة للأرض المبني عليها العقار عن (1,000) ألف متر مربع.

ضرورة وجود عقد ملكية للعقار.

ألا تقل مدة التمويل لنفس العقار لمرتين متتاليتين عن (8) سنوات.

التمويل الخاص بالعقار المبني من الطين يصل إلي (18,000) ألف ريال.

التمويل الخاص بالعقار الشعبي يصل إلي (30,000) ألف ريال كحد أقصي.

التمويل الخاص بالعقار المبني من الطين يصل إلي (60,000) ألف ريال كحد أقصي.

للفئة العمرية من (60 – 65) عاماً لا يتجاوز التمويل عن (30,000) ألف ريال.

الفئة العمرة أكثر من (65- 70) عاماً لا يتجاوز التمويل عن (12.500) ألف ريال سعودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل الترميم

ويمكن القيام بالتقديم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع البنك خلال (24/7).