شروط ورابط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء 1443، التي ارتفع عليها معدل البحث علي المواقع، حيث أوضحت المديرية العامة موعد بدء التقديم في الوظائف العسكرية المخصصة للنساء على رتبة جندي للتعيين في المناطق التالية (مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، جوازات منطقة الرياض، المديرية العامة للجوازات)، فيما حددت الإدارة العامة للقبول المركزي العديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين.

كشفت هيئة القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات السعودية عن الآليات الواجب أن تكون متوفرة في الفتيات المتقدمات للوظائف العسكرية على رتبة جندي والتي من أهمها التالي:

يجب أن تكون الفتاة المتقدم من أصل جنسية سعودية.

ينبغي أن تكون تمتلك سيرة ذاتية طيبة.

يحب أن لا تكون الفتاة متزوجة من شخص يحمل أي جنسية غير سعودية.

عدم وجود أي أحكام قضائية ضد المتقدمة من قبل.

يجب أن لا تكون الفتاة قد تم فصلها من قبل في أي وظيفة عسكرية من قبل.

ينبغي أن تكون المتقدمة تحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن تجتاز المتقدمة اختبارات المقابلات الشخصية.

ينبغي أن تنجح المتقدمة في كافة الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

يجب على الفتيات المتقدمات للوظائف العسكرية تحضير المستندات والأوراق التالية:

صورتان من بطاقة الهوية الوطنية للفتاة.

6 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

اصل المؤهل الدراسي وعدد صورتان منه.

تبلغ عملية البحث عن كم قيمة راتب الجوازات للنساء الآفاق من قبل كافة المتقدمين على تلك الوظائف العسكرية سواء كانوا من الرجاء أو النساء، فمسألة التعرف على القيمة المالية التي يحصل عليها الفتاة أو الشخص الذي تم قبوله في الوظيفة أمر هام للغاية، لذا فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات هذا العام 1443 أن الرواتب تبدأ من 5 آلاف ريال إلي 7 آلاف ريال سعودي حسب الدرجة والخبرات.

تبدأ عمليات التقديم في وظائف الجوازات 1443 للنساء بداية من اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجرية وتستمر عملية التقديم حتي يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 الموافق 15 ربيع الأول 1443 هجرية، وذلك من خلال منصة أبشر بعد فتح رابط التسجيل في بداية الساعات الأولى من صباح السبت.

تستطيع كافة الفتيات والنساء الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام التي حددتها المديرية العامة للجوازات السعودية التقديم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة أبشر .من خال ( ابشر للتوظيف ).

.من خال ( ). النقر على “الوظائف” ثم تقديم ومنها الضغط على عدسة البحث.

الضغط على الجوازات واختيار الوظيفة.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.

الضغط على إرسال الطلب.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح رابط وشروط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات 1443 للنساء.