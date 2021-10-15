رئيس الجزائر يعزى جيش بلاده إثر العملية الإرهابية بالقرب من الحدود الغربية

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه لجيش بلاده ولأسرة الرقيب صراوى سيف الدين، الذى استشهد فى انفجار لغم تقليدى الصنع بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.





وفى تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، كتب تبون: "أعزى نفسى والجيش الوطنى الشعبى، سليل جيش التحرير الوطنى وأسرة شهيد الواجب الوطنى الرقيب صراوى سيف الدين الذى تعرض مع رفاقه الأشاوس لاعتداء إرهابى جبان على حدودنا الغربية". وأضاف الرئيس الجزائرى: "رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته ودعواتى بالشفاء لرفيقيه، العريف الأول زبيرى أحمد والعريف سفارى عبد الحق". كان الجيش الجزائرى قد أعلن استشهاد رقيب وإصابة اثنين من صفوفه، إثر تعرض دورية لحرس الحدود إلى انفجار لغم خلال مهمة استطلاعية لها بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

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