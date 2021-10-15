مقتل 40 من ميليشيات الحوثى على يد الجيش اليمنى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة اليمن الفضائية، قالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش اليمنى استهدافت كمينا لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى محيط الجوبة جنوب مأرب، وهو ما أسفر عن مصرع وإصابة 40 من عناصر الميليشيات الإرهابية.

وفى السياق ذاته، تمكن طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، من تدمير مخزن أسلحة وعربة مدرعة فى جبهة حريب بمأرب.