بوتين: لم أتخذ أى قرار بشأن ترشحى للرئاسة فى 2024

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى - وفق ما أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية - "نعم، الدستور يسمح لى أن أترشح لولاية جديدة، ولكن أى قرارات بهذا الشأن لم تتخذ".

وبشأن خلفه المحتمل فى الرئاسة والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل عام، قال بوتين: "أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، هذا هو جوابى التقليدى".

وأضاف: "لا يزال هناك وقت كبير حتى الانتخابات المقبلة، والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع.. والوضع يجب أن يكون هادئًا لتعمل كافة أجهزة السلطة وكافة البنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء".